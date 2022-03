Zum Zustand des hessischen Arbeitsmarktes im Februar nach zwei Jahren Corona berichtet heute die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt. Zuletzt schienen die Folgen der Pandemie nahezu überwunden zu sein, als im Januar noch 166.000 Menschen als Arbeitslose gezählt wurden. Das waren rund 33.000 weniger als ein Jahr zuvor. In vielen Teilbereichen habe sich der Arbeitsmarkt bereits wieder stärker gezeigt als vor der Krise, hatte Direktionschef Frank Martin erklärt. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,8 Prozent, und die Nachfrage insbesondere nach qualifizierten Arbeitskräften hielt an.