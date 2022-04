Im Kampf gegen Hasskommentare in sozialen Netzwerken haben Ermittler hessenweit Wohnungen durchsucht. Wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Freitag gemeinsam mitteilten, war der Einsatz Teil eines europaweiten Aktionstages. In Hessen richteten sich die Ermittlungen gegen sechs Männer und zwei Frauen.