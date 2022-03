Vom einmaligen Heizkostenzuschuss werden in Baden-Württemberg nach Berechnungen des Wohnungsbauministeriums knapp 74.000 Haushalte mit Anspruch auf Wohngeld profitieren. Dies teilte Ressortchefin Nicole Razavi (CDU) am Donnerstag in Stuttgart auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie forderte zugleich eine dauerhafte Berücksichtigung der Energiepreise im Wohngeld. Nur so könne eine langfristig wirkende Entlastung für einkommensschwächere Menschen umgesetzt werden.