Reiseziel: Wisconsin liegt im Mittleren Westen der USA und grenzt an den Oberen See und den Michigansee. Cranberrys wachsen vor allem im Norden und in der Mitte des Bundesstaates, in dem zahlreiche deutsche Einwanderer leben.

Reisezeit: Im Winter kann es in Wisconsin bitterkalt werden, die Sommer sind recht warm. Cranberrys werden von Ende September an bis in den Oktober hinein geerntet, bevor der erste Frost kommt. In den Nächten können die Temperaturen dann schon Richtung Gefrierpunkt sinken, an den Tagen ist es meist noch angenehm.

Anreise:Von Chicago aus fährt man rund vier Stunden mit dem Auto nach Wisconsin Rapids. Zwar gibt es Anschlussflüge vom Flughafen O’Hare nach Wisconsin, doch unkomplizierter ist die Tour mit dem Auto. Der Flughafen in Chicago wird von Deutschland aus täglich von verschiedenen Fluggesellschaften angeflogen.

Übernachtung: Hotels gibt es in den größeren Städten, im ländlichen Raum finden sich eher kleine Gasthäuser und Bed-and-Breakfasts.

Corona-Lage: Die USA sind von Corona besonders stark betroffen. Die Einreise ist deutschen Reisenden derzeit nicht erlaubt; die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die USA gilt weiterhin.

Infos: www.travelwisconsin.com