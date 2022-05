> Die "Winzer von Baden eG", früher "Winzerkeller Wiesloch" mit Sitz in Wiesloch, ist ein Zusammenschluss mehrerer Winzergenossenschaften aus dem nördlichen Baden. Die Genossenschaft ist der größte Weinerzeuger in den Bereichen Badische Bergstraße und Kraichgau. In 25 Ortschaften zwischen Hemsbach im Norden und Bruchsal im Süden, zwischen der Rheintal-Autobahn im Westen und Sulzfeld an der Ravensburg im Osten bewirtschaften 1400 Winzer in sieben Ortsgenossenschaften eine Gesamtrebfläche von etwa 650 Hektar. ans