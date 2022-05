Wiesloch. (pol/mare) Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagmittag in Wiesloch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste er mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Der Mann war in der Ravensburger Straße in Schatthausen gestürzt. Der Radler zog sich dabei diverse Verletzungen zu.

Weitere Informationen folgen ...