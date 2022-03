Nach dem Brand eines Motorbootes im Rheinhafen von Wiesbaden-Schierstein hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater des getöteten Mädchens eingeleitet. Ermittelt werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Staatsanwaltschaft am Dienstag. Vermutlich habe sich bei dem Unglück am Sonntagmorgen Treibstoff aus den an Bord gelagerten Kanistern entzündet - womöglich beim Kontakt mit einer Heizung. Für ein Hantieren mit offenem Feuer gebe es keine Anhaltspunkte. Möglicherweise sei es bei der Entzündung zu einer Explosion gekommen.