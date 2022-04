Anreise: Die Bahn bietet Tickets "Sparpreis Europa Österreich" an, Z.B. von Heidelberg nach Wien für circa 50 Euro, Reisedauer: circa 10 Stunden. Vor Ort: Ein 3-Tage-Ticket für Wiens ÖPNV kosten ab 17,10 Euro. Das Tagesticket acht Euro, ein einzelnes Seniorenticket ab 1,50 Euro. Erhältlich in Ticket- und Infoshops.

Unterkunft: Zentrumsnah im Freihausviertel liegt das Hotel "Das Triest". DZ ab 139 Euro. www.dastriest.at Sehr preiswert ist die Pension Lehrerhaus in der Josefstadt. DZ ab 67 Euro. www.lehrerhaus.at

Ausflüge: Viele Veranstalter bieten Wein-Touren an. Empfehlenswert ist ein Ausflug von Nussdorf durch Weingärten am Nussberg bis hinauf auf den Kahlenberg. Schöne Ausblicke auf Wien beim "Roten Haus" und von der Josefskirche. In Nussdorf verkehrt ein Heurigen Express. Informationen bei der Touristinformation Wien.

Weitere Auskünfte: www.stadt-wien.at, www.wien.info sowie www.wien.gv.at