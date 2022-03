Nach wochenlangen Einschränkungen gilt in Wiesbaden von diesem Montag (7.3.) an wieder der reguläre Busfahrplan. Die Situation beim Krankenstand wegen der hochansteckenden Coronavirusvariante Omikron habe sich in den letzten Tagen entspannt, teilte das für den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt zuständige Unternehmen ESWE am Mittwoch mit. Insgesamt auf fünf Linien war der Linienverkehr seit dem 25. Januar eingeschränkt gewesen.