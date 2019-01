Wie findet man einen Job auf einem Flusskreuzfahrtschiff?

Erste Anlaufstelle sind laut Ben Wirz von der IG River Cruise die Internetseiten der Reedereien. «Man muss einfach schauen: Welches Schiff, welche Reederei passt zu mir?» Teilweise suchen die Reedereien selbst ihr Personal, teilweise haben sie das an Agenturen ausgelagert. «Da gibt es seriöse und unseriöse Agenturen», so Wirz. Interessenten sollten deshalb im Idealfall einfach mal Kollegen fragen oder über Portale wie Linkedin oder Xing Kontakt aufnehmen. Bei Bezahlung und Arbeitszeiten gibt es keine einheitlichen Regeln. Die Arbeitszeiten richten sich laut Wirz meist nach den Regelungen des jeweiligen Landes, in dem das Schiff unterwegs ist. Der Arbeitsvertrag wird meist in dem Land abgeschlossen, in dem die Reederei ihren Sitz hat. Sowohl die Arbeitszeiten pro Tag als auch die Länge eines Einsatzes an Bord sind meist kürzer als auf Hochseeschiffen.