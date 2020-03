Der Präsident wird in den USA erst im November gewählt. Donald Trump darf sich noch einmal zur Wahl stellen. Er gehört zu den Republikanern. Das ist eine der beiden großen Parteien des Landes. Die andere große Partei sind die Demokraten.

Momentan entscheidet sich, wer für die Demokraten gegen Donald Trump antreten wird. Mehrere Politikerinnen und Politiker haben sich darum beworben. Sie treten gerade nach und nach bei mehreren Wahlen gegeneinander an. Oft ist auch von Vorwahlen die Rede.

"Das ist wie eine politische Olympiade", erklärt der Politik-Experte Emanuel Richter. "Da fiebern alle mit." Momentan liegen bei den Demokraten die Politiker Joe Biden und Bernie Sanders vorne.

Für sie und die anderen Kandidaten ist so ein Wahlkampf anstrengend und teuer. Sie geben etwa viel Geld für Plakate und Werbung im Fernsehen aus. "In den USA wird länger Wahlkampf gemacht als in den meisten europäischen Ländern", sagt der Experte Curd Knüpfer.

Aber wie ist das eigentlich in Deutschland? Der Chef der Regierung ist bei uns der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Vorwahlen gibt es aber nicht. Nach großen Wahlen wird der Kanzler von den Politikerinnen und Politikern im deutschen Parlament gewählt.

Manchmal wird aber auch in Deutschland abgestimmt, wer bei wichtigen Wahlen antreten soll. Das kommt zum Beispiel vor, wenn Parteien eine neue Chefin oder einen neuen Chef suchen. So groß wie in den USA in die Aufregung darum aber normalerweise nicht.