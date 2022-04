In Hessen wird es zur Wochenmitte hin nass und bewölkt. Der Dienstag wird regnerisch und meist bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Bergland kann es vereinzelt zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf neun bis zwölf Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist mit weniger Wind und Regen zu rechnen, es bleibt aber stark bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis fünf Grad.