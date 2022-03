Das Frühlingswetter in Hessen hält auch zum Wochenstart ein wenig an, allerdings mit weniger Sonne. Am Montag soll es nach einem nebligen Vormittag wolkig aber niederschlagsfrei werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Die Temperaturen können in Südhessen auf bis zu 22 Grad steigen. Dienstag und Mittwoch soll es nach Angaben des DWD stark bewölkt sein mit gebietsweise schauerartigem Regen. Die Temperaturen liegen dann um die 10 Grad.