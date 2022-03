Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Nacht zum Mittwoch rutschen die Temperaturen allerdings wieder auf bis minus zwei Grad ab. Es sei mit verbreitetem Bodenfrost zu rechnen.

Nach Auflösung einzelner Nebelfelder in den frühen Morgenstunden scheint auch am Mittwoch wieder kräftig die Sonne, so der DWD. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad - im Bergland um 15 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

DWD-Vorhersage