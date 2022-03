Das Wetter in Hessen bleibt am Wochenende frühlingshaft. Bei Temperaturen bis zu 14 Grad werde es am Freitag ganztägig sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Im Tagesverlauf sei mit mäßig auffrischendem Wind zu rechnen, im Bergland könne es auch vereinzelt stürmische Böen geben.