Der hoch gehandelte Premier-League-Finalist verlor mit 3:4 gegen den Schotten Alan Soutar und ist damit der dritte Spieler aus den Top acht der Welt, der beim wichtigsten Turnier des Jahres gescheitert ist. Zuvor erwischte es den Niederländer Michael van Gerwen nach einem positiven Corona-Test sowie Belgiens Dimitri van den Bergh, der sein Zweitrundenmatch mit 1:3 gegen den Deutschen Florian Hempel verlor.

Der ehemalige Weltmeister Gary Anderson aus Schottland konnte ein Drittrundenaus am Abend gerade noch abwenden. "The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, drehte einen 0:3-Rückstand und besiegte den Engländer Ian White knapp mit 4:3. Nun kommt es am Donnerstag (21.15 Uhr/Sport1 und DAZN) zum Duell der Ex-Champions mit Rob Cross aus England.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-535478/4