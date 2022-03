Unbekannte Täter haben einen Zug in Südhessen mit Steinen beworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei dem Vorfall am Samstagabend in Weiterstadt nahe Darmstadt zwei Scheiben beschädigt, die rund 100 Passagiere des Zuges blieben unverletzt. Einige Schottersteine seien auch auf die Gleise gelegt worden. Nach dem Vorfall, den der Lokführer gemeldet hatte, wurde die Strecke kurzzeitig gesperrt, und Beamte der Bundespolizei suchten die unmittelbare Umgebung ab, fanden aber keine Hinweise auf die Täter. Bei insgesamt 14 Zügen kam es dadurch zu Verspätungen. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Täter wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.