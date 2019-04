Washington (dpa) - Nach US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt auch deren kommissarische Stellvertreterin, Claire Grady, ihren Posten. Nielsen twitterte, Grady habe US-Präsident Donald Trump ihren Rücktritt angeboten - mit Wirkung zu diesem Mittwoch. Heute will auch Nielsen ihr Amt niederlegen. Trump hatte am Sonntag angekündigt, dass Nielsen abtreten werde und Kevin McAleenan die Leitung des Ministeriums kommissarisch übernehmen solle. In der regulären Rangfolge hätte eigentlich Grady nachrücken müssen. Damit Trump McAleenan durchsetzen konnte, musste sie den Weg frei machen.