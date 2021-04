Was ist Biotechnologie?

Von Harald Berlinghof

Heute ist die Biotechnologie eine viel genutzte Querschnittstechnologie. Mit ihr lassen sich neue Medikamente entwickeln, neue Pflanzensorten züchten oder Alltagsprodukte wie Waschmittel und Kosmetika effizienter herstellen. Zur Unterscheidung dieser verschiedenen Anwendungsgebiete hat sich eine Farbenlehre herauskristallisiert: So wird zwischen der roten, grünen und weißen Biotechnologie unterschieden, die sich auf die Gebiete Medizin (rot), Landwirtschaft (grün) sowie Industrie (weiß) bezieht. Manche treiben die Farbenlehre allerdings noch etwas weiter. Als graue Biotechnolgie gilt ihnen der Einsatz in der Abfallwirtschaft, zum Beispiel in Klärwerken. Noch seltener kommen die Bezeichnungen der braunen und der blauen Biotechnologie zum Einsatz. Dabei geht es um Methoden der Bodenverbesserung oder die Nutzung von Meerestieren und -ressourcen.

Die extrem umstrittene Gentechnik ist ein Teilbereich der Biotechnologie. Dabei geht es um gezielte Eingriffe in das Erbgut von Lebewesen, durch welche die DNA verändert wird und damit die Eigenschaften des Organismus. Dadurch entstehen sogenannte gentechnisch veränderte Organismen (GVO) mit neuen Eigenschaften. Bedenken gegen den Einsatz von Gentechnik bei der Erzeugung von Lebensmitteln bestehen aus Verbrauchersicht vor allem in Hinblick auf entstehende Allergien oder Antibiotika-Resistenzen. Aus der Sicht der Umwelt wird oft das Risiko einer unkontrollierten Verbreitung des veränderten Organismen in der Natur genannt. Einmal in die Umwelt gelangt, kann er nicht mehr zurückgeholt werden. Die grüne Gentechnik ist inzwischen aus Deutschland verschwunden. Selbst die BASF hat diesen Geschäftsbereich aufgrund des gesellschaftlichen und politischen Drucks in die USA verlegt.

