Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

HISTORISCHE DATEN

2021 - Im Berliner Finale des DFB-Pokals besiegt Borussia Dortmund RB Leipzig mit 4:1. Es ist der fünfte Titelgewinn des Revierclubs. Das Spiel findet wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen statt.

2017 - Bei seinem Besuch im portugiesischen Wallfahrtsort Fátima spricht Papst Franziskus die Hirtenkinder Jacinta und Francisco Marto heilig. Ihnen und einer 2005 verstorbenen Cousine soll 1917 die Jungfrau Maria erschienen sein.

2000 - Die Explosion einer Feuerwerksfabrik legt ein Wohngebiet im niederländischen Enschede in Trümmer. 22 Menschen sterben, etwa 1000 werden verletzt.

1997 - Nach mehr als fünf Jahrzehnten Suche wird ein erstes Teilstück des legendären Bernsteinzimmers gefunden. Die Polizei beschlagnahmt in Bremen ein Steinmosaik aus dem Prunkkabinett des Zarenschlosses in St. Petersburg.

1992 - Das Europäische Patentamt in München erteilt erstmals ein Patent für ein gentechnisch verändertes Tier. Der so genannten "Krebsmaus" wurde ein menschliches Krebsgen in die Erbsubstanz eingeschleust.

1987 - Lokomotive Leipzig verliert das Endspiel im Fußball-Europapokal der Pokalsieger in Athen gegen Ajax Amsterdam mit 0:1.

1972 - In Osaka brennen mehrere Stockwerke eines Kaufhauses völlig aus; bei diesem durch Fahrlässigkeit eines Handwerkers verursachten Feuer kommen 118 Menschen ums Leben.

1927 - An der Berliner Börse ereignet sich ein "Schwarzer Freitag". Die Kurse brechen um ein Drittel ein und bringen Hunderte Anleger um ihr Vermögen.

1897 - Der Italiener Guglielmo Marconi stellt die erste drahtlose Nachrichtenverbindung her. Sie geht über 5,3 km von der britischen Insel Flat Holm nach Lavernock Point (Wales).

GEBURTSTAGE

1992 - Julia Engelmann (30), deutsche Schauspielerin, Musikerin und Poetry-Slam-Star (RTL-Soap "Alles was zählt", Album "Poesiealbum")

1957 - Carrie Lam (65), chinesische Politikerin, Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong seit 2017

1922 - Otl Aicher, deutscher Designer und Grafiker, Gestaltungsbeauftragter der Olympischen Spiele in München 1968-1972, Entwickler des Piktogramme-Systems, gest. 1991

1907 - Daphne du Maurier, britische Schriftstellerin ("Rebecca", "Die Vögel"), gest. 1989

1792 - Papst Pius IX., Papst 1846-1878, mit seinem 32-jährigen Pontifikat der am längsten amtierende Papst der Kirchengeschichte, gest. 1878

TODESTAGE

2020 - Rolf Hochhuth, deutscher Dramatiker und Schriftsteller ("Der Stellvertreter"), geb. 1931

1972 - Dan Blocker, amerikanischer Fernsehschauspieler (Rolle des Hoss Cartwright in der Westernserie "Bonanza"), geb. 1928