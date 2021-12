Was das Jugendgremium alles erreicht hat

Es wird vorläufig keinen neuen Jugendgemeinderat (JGR) in Edingen-Neckarhausen geben, nachdem sich keine neuen Bewerber für das Gremium bewarben. Dass die Jugendvertretung durchaus Dinge bewegen kann, beweisen einige erfolgreiche Aktionen wie zuletzt im November 2020 die Neutaktung der Buslinie 46 E ab dem Seckenheimer Rathaus. Weil Schüler der Linie 5 am frühen Nachmittag Richtung Neckarhausen den Bus verpassten, verschob die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf beharrliches Nachfragen des Jugendgemeinderats, unterstützt von FDP-Kreisrat Dietrich Herold, die Abfahrtszeit der Buslinie um fünf Minuten nach hinten.

Auch der (vorläufige) Erhalt des Rodelhügels in Edingen ist dem JGR zu verdanken. Das Gremium wollte ihn nicht den Bebauungsplänen für Edingen-Südwest zum Opfer fallen lassen, wobei der Hügel nach neuen Plänen nun doch im Wege sein könnte. Mithilfe des Repair-Cafés der Lokalen Agenda renovierten die Jugendlichen zudem die Max-Hütte oberhalb des Fährkopfs in Neckarhausen. Ihre Unterstützung war gefragt bei den "Dorfrock-Festivals", beim Aktionstag "Lebendiger Neckar" und beim Kinderweihnachtsmarkt. Hier war der JGR stets mit einem Stand präsent, übernahm den Getränkeausschank oder verkaufte Gegrilltes. Nach längerer Anlaufzeit wurde dem Jugendgemeinderat zuletzt auch im Gemeinderat Sitz und Stimme zuerkannt.

Die Jugendvertretung verpasste sich einheitliche T-Shirts und kümmerte sich um den Aufbau und die Pflege ihrer Kanäle in den sozialen Netzwerken. Geplant war seit vergangenem Sommer die Errichtung einer Sitzgruppe im Nabu-Garten. Über den Fortgang des Projekts war in diesem Jahr in den monatlichen Sitzungen des Jugendgemeinderats indes nicht mehr berichtet worden. (nip)