Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft an diesem Donnerstag bundesweit Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik auf. In Hessen seien rund 50 Krankenhäuser betroffen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die zentrale Kundgebung ist in Frankfurt geplant. Nach vier Verhandlungsrunden mit den kommunalen Arbeitgebern sei ein toter Punkt erreicht, erklärte der Vorsitzende des Marburger Bundes in Hessen, Christian Schwark.