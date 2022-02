Im Zuge der Tarifgespräche haben sich nach Gewerkschaftsangaben über 1000 Beschäftigte der Krankenkasse AOK am Freitag an einem Warnstreik beteiligt. Neben digitalen Veranstaltungen gab es auch Aktionen vor Ort in Esslingen, Heilbronn, Stuttgart, Tübingen, Pforzheim, Freiburg und Ulm, wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte. Etliche Kundencenter seien wegen der Warnstreiks geschlossen gewesen.