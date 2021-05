Wandern

Der aufrechte Gang gehört zum Menschen wie der Rucksack zum Wandern. Und das wiederum ist weit mehr als bloße Freizeitaktivität: Es hält uns nicht nur fit, nein, wer wandert, der findet manchmal sogar den Weg zu sich selbst, großartige Naturerlebnisse inklusive. Die Bewegung an der frischen Luft ist – gerade in Zeiten wie diesen – das mit Abstand Beste, was uns passieren kann. Deshalb dreht sich in unserer aktuellen Reiseausgabe auch alles rund ums Thema Wandern. Ob in den Bergen, an der Ostsee oder direkt vor der eigenen Haustür: Es gibt viele schöne Orte, an denen der Akku wieder aufgeladen werden kann.