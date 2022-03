Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat eingeräumt, dass das CDU-Debakel bei der Landtagswahl am Sonntag mit seiner Person verbunden ist. "Deswegen übernehme ich auch die Verantwortung für dieses Ergebnis", sagte Hans am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in Berlin, zu der er per Video dazu geschaltet war. Die CDU nannte "terminliche Gründe" dafür, dass Hans nicht in die Bundeshauptstadt gereist war.