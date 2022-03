Bei der Oberbürgermeisterwahl in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) hat sich niemand durchsetzen können. Thomas Deuschle (CDU) verpasste mit 47,35 Prozent der Stimmen knapp die absolute Mehrheit, wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Die Neuwahl soll am 20. März stattfinden. Die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 52 Prozent.