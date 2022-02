Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Bei der Rückkehr von VfB-Trainer Mark Lebedew an seine alte Wirkungsstätte verloren die Baden-Württemberger am Mittwochabend mit 1:3 (18:25, 25:23, 15:25, 23:25) bei Jastrzebski Wegiel. Während der polnische Meister mit sechs Siegen als Erster in das Viertelfinale einzieht, ist für den VfB frühzeitig in der vierten Runde Schluss.