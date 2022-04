Die United Volleys Frankfurt haben das Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft verpasst. Die Hessen unterlagen Titelverteidiger Berlin Volleys am Samstag nach einem spannenden Schlagabtausch mit 1:3 (27:29, 25:23, 24:26, 21:25). Damit beendete der Hauptstadtclub die Playoff-Halbfinal-Serie Best of five vorzeitig mit 3:1 Siegen. In den Endspielen treffen die BR Volleys zum neunten Mal in Folge auf den VfB Friedrichshafen.