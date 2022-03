Im Streit um Hilfen für Autofahrer und eine Entlastung an der Tankstelle hat Landesfinanzminister Danyal Bayaz nachgelegt und vor überhöhten Erwartungen an Bund und Länder gewarnt. "Der Staat wird bei weitem nicht jede Preissteigerung kompensieren können", schrieb der Grünen-Politiker am Mittwoch auf Twitter. "Der Krieg wird uns Wohlstand kosten, so schmerzhaft es ist. Dieser Realität müssen wir uns stellen." Steuergeld müsse verantwortungsvoll dort eingesetzt werden, wo es dringend gebraucht werde.