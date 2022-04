Staus auf den Autobahnen und Warteschlangen am Flughafen: Der Start in die Osterferien wird für viele Menschen in Hessen womöglich nur mit Verzögerungen gelingen. Vor allem am Freitagnachmittag (8. April) und am Samstagvormittag (9. April) rechnet der ADAC in Hessen mit vollen Straßen. Besonders eng wird es laut Prognosen vom Mittwoch rund um das Rhein-Main-Gebiet und auf den Fernverbindungen der Autobahnen 3, 5 und 7.