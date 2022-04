Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht große Defizite bei den Bahnprojekten in Hessen. Das "Intensivprogramm Schiene" von Land Hessen, Deutscher Bahn (DB) und Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sei eine "Werbeveranstaltung". Die drei Partner stellten "die Fakten völlig verklärend dar", sagten Pro-Bahn-Vertreter am Montag in Frankfurt.