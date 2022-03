Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahnen haben am Donnerstagmorgen Zeit und Geduld für ihre Wege gebraucht. Gleich zwei Mal sei ein Defekt an einer Weiche am Hauptbahnhof aufgetreten, teilte ein Bahnsprecher mit. Die S-Bahnen fuhren nicht mehr in die Stadt hinein, einige Züge wendeten bereits vor Stuttgart. Die Linie S1 fuhr noch in eine Richtung durch den S-Bahntunnel.