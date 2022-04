Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Warnstreiks in hessischen Kindertagesstätten sowie in der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag (6. und 7.4.) sind Beschäftigte insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und in Mittelhessen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, wie Verdi am Dienstag in Frankfurt mitteilte.