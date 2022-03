Die Inflationsrate in Hessen ist im März auf den höchsten Stand seit 48 Jahren gesprungen. Die Verbraucherpreise stiegen um 8,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Statistische Landesamt führte den sprunghaften Anstieg am Mittwoch auf "enorm starke Preiserhöhungen" für Energieprodukte in Folge des Ukraine-Krieges zurück. Eine höhere Teuerungsrate hatten die Statistiker zuletzt im März 1974 mit damals 8,3 Prozent gemessen. Im Februar 2022 hatte die Inflationsrate noch bei 5,7 Prozent gelegen.