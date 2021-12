Infos: Varanasi

Einreise: Für die Einreise gilt neben Online-Visum (www.indienaktuell.de) und PCR-Test zuhause seit 1. Dezember: Reisende aus Deutschland müssen nach Einreise am Flughafen einen weiteren kostenpflichtigen Covid-19-Test durchführen und dürfen den Flughafen bis zum Erhalt des Testergebnisses, was einige Stunden in Anspruch nehmen kann, nicht verlassen.

Angebote: Der Indien-Spezialist Mocca Travels bietet maßgeschneiderte Individualreisen, kümmert sich um Flüge, Programm und persönliche Wünsche, wie z. B. ein Treffen mit einem Hindu-Priester: 7 Tage Varanasi und Umgebung, inkl. Unterkunft, Landtransport und Besichtigungen kostet bei Mocca Travels ab 1000 Euro pro Person

Beste Reisezeit: zwischen November und Mai.

Weitere Auskünfte: www.incredibleindia.org