Wegen Trickdiebstählen am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens sowie in Fernzügen ist ein 48 Jahre alter Mann in Frankfurt zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht ging am Mittwoch in seinem Urteil von vier Einzeltaten aus, bezog in die Entscheidung allerdings ein vorheriges Urteil des Amtsgericht Düsseldorf wegen ähnlicher Taten zur Bildung einer Gesamtstrafe ein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.