Wer in diesen Tagen abends aus dem Fenster schaut, kann den Vollmond aufgehen sehen. Langsam steigt er immer höher. Dabei fällt auf: Wenn der Mond noch tief über dem Horizont steht, sieht er ungewöhnlich groß aus. Steht er hoch am Nachthimmel, wirkt er nicht mehr so groß.