Ein 20-jähriger Mann ist am Bahnhof Frankfurt Süd von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Samstagmorgen. Der Lokführer habe den stark alkoholisierten Mann in den Gleisen erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Dies habe aber nicht verhindern können, dass der Mann seitlich erfasst und schwer am Arm verletzt wurde. Teile des Bahnhofs wurden nach dem Unfall für den Zugverkehr gesperrt.