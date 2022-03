Bei einem tödlichen Unfall im Saarland ist ein Auto hochkant in einem Ablaufschacht steckengeblieben. Ein 28-Jähriger aus Marpingen war laut Polizei am Sonntagmorgen auf einer abschüssigen kurvenreichen Strecke der Landstraße von Nohfelden nach Tholey von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Felsen und fiel mit der Front auf den Schacht. Der Mann starb noch am Unfallort. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. "Überhöhte Geschwindigkeit steht im Raum", sagte ein Polizeisprecher in St. Wendel. Es müssten aber erst die Ergebnisse der Ermittlungen abgewartet werden.