Unbekannte haben in Stuttgart erneut Verkehrsschilder gestohlen. Sie sollten Autofahrer im Ortsteil Kaltental darauf hinweisen, dass Radfahrer an bestimmten Stellen nicht überholt werden dürfen, wie die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" am Mittwoch berichteten. "Wir gehen von einem Diebstahl aus", sagte ein Sprecher der Stadt den Zeitungen zufolge. Es mache sich offensichtlich jemand einen üblen Spaß auf Kosten der Verkehrssicherheit.