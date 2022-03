Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn hat sich selbstkritisch zu den Klimaschutzvorhaben seiner Stadt geäußert und zugleich mehr konkrete Maßnahmen gefordert. "Bei weitem ist es nicht so, dass wir alle unsere Ziele erreichen würden", sagte das parteilose Stadtoberhaupt am Donnerstag bei dem Online-Kongress Klimaneutrale Kommunen in Freiburg. Man sei ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Ideen. Letztlich könne man die eigenen Klimaschutzziele aber nur durch konkrete Maßnahmen erreichen.