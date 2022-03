Ein 63 Jahre alter Angeklagter hat vor dem Landgericht Ulm die versuchte Erpressung eines Kaufhauses in Ulm gestanden. In einer Erklärung, die sein Verteidiger zu Prozessbeginn am Donnerstag vorlas, gab der Mann zu, im Oktober 2021 eine Bombenattrappe und ein Erpresserschreiben in der Filiale deponiert zu haben. Als Grund nannte der Angeklagte, er habe geglaubt, an einem Gehirntumor erkrankt zu sein, und Ärzte hätten ihm eine Lebenserwartung von nur noch einem Jahr bescheinigt. Mit dem geforderten Geld habe er eine teure Laserbehandlung bezahlen wollen.