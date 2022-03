Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht einen möglichen Tankzuschuss wegen der gestiegenen Spritpreise sehr skeptisch. Die von der Bundesregierung ins Spiel gebrachte Idee greife zu kurz, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Stuttgart. "Ob Verbraucher davon überhaupt in dem erforderlichen Ausmaß profitieren, ist fraglich. Der Wirtschaft jedenfalls würde dadurch nicht sonderlich geholfen." Gerade Firmen, auch kleinere und mittlere Unternehmen, benötigten in diesen Krisen-Zeiten die Unterstützung des Staats.