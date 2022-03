Die Hotellerie hat nach einem Aufruf in der vergangenen Wochen nach Angaben des Hotel- und Gastronomieverbandes Dehoga in Hessen bereits für mehr als 7000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Unterkünfte bereitgestellt. 220 Hotelbetriebe landesweit wollen Unterkünfte anbieten, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Julius Wagner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Da ist eine Welle der Hilfsbereitschaft durch die Decke gegangen." Das alles sei vor dem Hintergrund passiert, dass es hier noch keine Kostenerstattungen geben könne. Es gehe darum, dass die Menschen mit Familien, mit Kindern, erst einmal eine Bleibe haben.