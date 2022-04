Stuttgart (dpa/lsw) - Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine Ende Februar wurden nach Angaben der UN nachweislich Hunderte Zivilisten getötet, in Dutzenden Städten wurden Wohnhäuser zerstört. Für besondere Empörung der internationalen Staatengemeinschaft sorgten zuletzt Gräueltaten, die aus dem Kiewer Vorort Butscha bekannt wurden. Nach dem Abzug russischer Truppen waren in Butscha viele Tote an Straßenrändern, in Kellern und in Häuserruinen entdeckt worden.

