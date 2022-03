Hessen bietet seiner polnischen Partnerregion Wielkopolska an, kranke Kinder und Kriegsverletzte aus der Ukraine in hessischen Krankenhäusern und Traumazentren zu behandeln. "Unsere polnischen Freunde sind unmittelbar von dem Krieg in der Ukraine betroffen", sagte Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) am Sonntag anlässlich ihrer Reise nach Polen. In nur vier Wochen habe das Land über 2,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach dem russischen Angriff aufgenommen und mit außergewöhnlicher Menschlichkeit sowie großer Wärme auf diese große Herausforderung reagiert.