Gegen den Krieg in der Ukraine wollen am Sonntag bis zu 20.000 Menschen in Stuttgart auf die Straße gehen. Die Veranstalter sind Umweltschutz-, Friedens- und humanitäre Organisationen sowie Gewerkschaften. Sie verlangten am Freitag einen sofortigen Abzug Russlands aus dem Land. "Wir wollen Friedensverhandlungen, die in einem atomwaffenfreien Europa, gemeinsamer Sicherheit, in Frieden und Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland münden", teilten die Organisatoren im Vorfeld mit.