Der Hessische Bauernverband hat den Ukraine-Krieg Russlands verurteilt und vor den Folgen gewarnt. Die Ukraine werde als wichtiger Exporteur von Weizen, Mais und Ölsaaten ausfallen, erklärte Verbandspräsident Karsten Schmal am Mittwoch. Damit seien Engpässe in der Versorgung mit Lebensmitteln und Futtermitteln programmiert. "Wir müssen die Versorgungssicherheit hierzulande viel stärker als bisher in den Blick nehmen. Angesichts drohender Engpässe verbietet es sich, wie in der künftigen Agrarpolitik vorgesehen, auf Extensivierung zu setzen." Nötig sei ein Umdenken in der europäischen und nationalen Agrarpolitik.