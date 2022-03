Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, hat den Krieg in der Ukraine als "dunklen Abgrund menschlicher Aggression" bezeichnet. "Das Leiden der Menschen, die unmittelbar betroffen sind, ist grauenhaft", sagte Jung bei einem Gottesdienst am Sonntag in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Es breite sich Angst aus vor dem, was noch kommen kann. "Es ist absolut nötig, der Aggression entgegenzutreten - aber das muss so geschehen, dass die weitere Eskalation von Gewalt vermieden wird."