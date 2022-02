Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat bis zum Ende der laufenden Saison Kreisläufer Nils Röller per Zweitspielrecht verpflichtet. Das gab der Tabellen-16. am Mittwoch bekannt. Der 20-Jährige steht beim rheinland-pfälzischen Drittligisten TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg unter Vertrag, der auch weiterhin das Erstzugriffsrecht besitzt. Röller ist ehemaliger deutscher Jugendnationalspieler und erzielte in dieser Spielzeit in 17 Spielen 39 Tore.